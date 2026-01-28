Haberler

ICE görevlileri Ekvador'un Minneapolis'teki konsolosluk binasına girmeye çalıştı

Güncelleme:
Ekvador Dışişleri Bakanlığı, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin Minneapolis'teki konsolosluk binasına girmeye çalıştığını, ancak konsolosluk personeli tarafından içeri alınmadığını açıkladı. Olay sonrası Ekvador, ABD'nin Quito Büyükelçiliği'ne resmi bir protesto mektubu verdi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin Ekvador'un Minneapolis'teki konsolosluk binasına girmeye çalıştığı ancak görevlilerin konsolosluk personeli tarafından içeri alınmadığı açıklandı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında iki kişiyi gözaltına almaya çalıştığı sırada ölümüne neden olmasının ardından ülkedeki tansiyon yükselmeye devam ediyor. Göçmenlere yönelik operasyonları ile son dönemde korkuya neden olan ICE görevlileri bu kez de Ekvador'un Minneapolis'teki konsolosluk binasına girmeye çalıştı. Ekvador Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.00'de konsolosluğa girmeye çalışan görevlilerin konsolosluk personeli tarafından içeri alınmadığı ve o sırada konsoloslukta bulunan Ekvador vatandaşlarının korunmasının sağlandığı kaydedildi.

Ekvador Dışişleri Bakanlığı, olayın hemen ardından ABD'nin Quito Büyükelçiliği'ne resmi bir protesto mektubu verildiğini açıkladı.

1963 tarihli Viyana Konsolosluk İlişkileri Sözleşmesi'ne göre, konsolosluk binaları "dokunulmaz" kabul edilir ve konsolosluğun bulunduğu ülkenin yetkilileri, konsolosluk çalışmalarında kullanılan alanlara, "izni olmaksızın" giremez. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
