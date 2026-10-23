Ekvador başkenti Quito'da şiddetli yağış sele yol açtı, çok sayıda araç sürüklendi.

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Ekvador'un başkenti Quito'da meydana gelen selde araçlar suya kapılarak sürüklendi.

Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağış, sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel suyuna kapıldı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Ekvador Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (INAMHI) yağışların devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı