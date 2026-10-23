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Ekvador başkenti Quito'da şiddetli yağış sele yol açtı, çok sayıda araç sürüklendi.

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Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağış sele yol açtı; cadde ve sokaklar sular altında kaldı, çok sayıda araç sel suyuna kapılarak sürüklendi. INAMHI, yağışların devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Ekvador'un başkenti Quito'da meydana gelen selde araçlar suya kapılarak sürüklendi.

Ekvador'un başkenti Quito'da şiddetli yağış, sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda araç sel suyuna kapıldı. O anlar amatör kameralara yansıdı. Ekvador Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (INAMHI) yağışların devam etmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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