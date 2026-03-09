Haberler

'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında ilk ihbarı yapan iş adamının avukatı: "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'çıkar amaçlı suç örgütü' davasında, müşteki olarak ifade veren iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı, müvekkiline rüşvet teklif edildiğini açıkladı. 2019'dan beri devam eden dava, İmamoğlu'nu 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırmayı öngören iddianame ile devam ediyor.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasında müşteki olarak yer alan ve savcılığa İmamoğlu hakkında ilk şikayeti 2019 yılında yapan iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı, "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti. Biz bu rüşveti kabul etmedik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede örgüt lideri olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, örgüt yöneticisi konumunda bulunan Fatih Keleş'in bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun'un 251 yıla ve Adem Soytekin'in ise 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 402 sanığın farklı suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenen iddianame kapsamında ilk duruşma bugün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 nolu duruşma salonunda görülmeye başlandı.

"Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti"

Duruşmada, müşteki olarak yer alan ve savcılığa İmamoğlu hakkında ilk şikayeti 2019 yılında yapan iş adamı Sedat Kapıdağ'ın avukatı Vizyonkent Reklam Pazarlama Firması yetkilisi Murat İlbak'ın, Kapıdağ ve ailesine rüşvet teklif ettiğini öne sürerek, "Murat İlbak, müvekkilimin konuşmaması için ailesine 100 milyon euro rüşvet teklif etti. Biz bu rüşveti kabul etmedik, İlbak bu davada 'sanık' olarak yer almıyor ancak onunla iş yapan kişiler tutuklandı ve sanık olarak yer aldı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

İran'dan atılan füzeyle ilgili Ankara'dan ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu

Gerginliği düşürecek adım geldi! Aliyev'den İran hamlesi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu

Polis memurunun acı sonu! Ailesi uyandıramadı
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti

Bu kez İran'dan değil! İsrail'de iki kente birden füze yağdı
Eşini ve 2 kızını tabancayla öldüren polis memuruna 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ailesini katleden polis memurunun cezası belli oldu
ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı

ABD ve Türkiye Halkbank davasında anlaştı! İki aşama yürütülecek