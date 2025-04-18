Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam kararı verildi. Tutukluğa itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı olarak gerçekleşti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin tutukluluğuna itirazın değerlendirildiği duruşma bugün basına kapalı şekilde gerçekleşti.
İTİRAZ İÇİN KARAR VERİLDİ
İBB operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yönelik itiraz için karar verildi. Mahkeme tutukluluğuna devam kararı verdi.
İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞU SÜRECEK
Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, İBB soruşturması kapsamında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürecek.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa