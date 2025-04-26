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Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı gizli görüşmeye ilişkin en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun otele giriş ve çıkışı çok net şekilde gözükürken, Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı anlar saniye saniye görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesi bavulla giriş yaptığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun otele giriş ve çıkışı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ederken, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da dahil birçok suçtan yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren Adnan Çebi'ye ait otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor. İmamoğlu'nun 11. 29'da ayrıldığı görülüyor.

EN NET GÖRÜNTÜLERİ SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Kritik görüşme öncesi 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de siyah aracın otelin girişine geldiği ardından bir kişinin araçtan indiği görülüyor. Şahsın, bir süre sonra kadraja bavulla giren ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı anlara ilişkin görüntülere de yansıyor.

Yapılan incelemede toplantıdan 4 gün önce kameraların kapatıldığı ve toplantı günü valizlerin otele getirilişi ve toplantı sonrası valizlerin çıkarılması ve sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun otelden ayrıldıkları anlar görüntülere yansıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sergen Taban - 3.Sayfa
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıSelim K:

Bu nasıl delil ? Konuşma yok ispat delil buysa ve kabul ediliyorsa vay halimize

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Yorum Beğenme172
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

gunahını almayın kitap var bavulda çok okurdu Ekrem bey ! en çok da Amerikan edebiyatı sever ! benjaminin yeşil sevdası en çok sevdiği kitap

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

Bu zavalli kac yildir baskan deprem icin isatanbula ne yapti

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıOsman Demir:

Devletin malı deniz yemeyen keriz misali, dikkat hırsız var

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Devlet kimin nerede ne yaptığını gayet iyi biliyor. Hırsızlık büyük

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Haber YorumlarıGenco:

Allah için İstanbul muhafızı İmamoğlu, bavul dolusu hazineleri güzel muhafaza ediyor…

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Haber YorumlarıYavuz:

adam BÜYÜK HIRSIZ çıktı.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

%12 ekrem

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Haber Yorumlarımücahit coşgun:

Ayakkabı kutuları bitiyor bavul başlıyor, kabus üstüne kabus.

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Haber Yorumlarıjyhr4fnrry:

o bendim ama koruma oldum.

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