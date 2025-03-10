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Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gelişmeyi duyuran İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat "Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz"

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"BİR AN ÖNCE YAKALANIP HESAP VERMESİNİ DİLİYORUZ"

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sayın Ekrem İmamoğlu'nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz.

"HUKUKUN GEREĞİNİN YAPILACAĞINA İNANIYORUZ"

Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğluhedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz…"

Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular

Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi! Suç duyurusunda bulundular
Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Yapmazlar onlar sizden gleecek suca konu olabilecek sozleri gozluyorlar ama aldiklari maas halkin tamaminin hakki

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