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Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
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HSK tarafından 332 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararlar arasında bir atama öne çıktı. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Çolak daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'ahmak' dediği davada ve Dilan-Engin Polat'ın davasında görev almıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi. Dilan ve Engin Polat'ın davasında görev alan savcının da ataması gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim ve savcıların mazerete dayalı atama kararları ile ilgili çalışmaların tamamlandığını ve kararların Hakimler ve Savcılar Kurulu sitesinde açıklanacağını duyurdu. Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı. Kararname, HSK internet sitemizde (https://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak. Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

LİSTE YAYIMLANDI

HSK Birinci Dairesince adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nan internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi. Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına görevlendirilirken, bu görevdeki Ünal Bingül ise Yağız'ın yerine Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

DİKKAT ÇEKEN ATAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak aldığı 'ahmak davasını' açan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak'ın, Zonguldak'ın Çaycuma Başsavcılığı'na atandığı öğrenildi.

Çolak'ın ayrıca, son olarak Dilan-Engin Polat soruşturmasına baktığı öğrenildi. YSK üyelerine 'ahmak' dediği gerekçesiyle İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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