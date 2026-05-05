Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında Ahmet Güldü savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 32. oturumunda, suç örgütü yöneticisi firari Murat Gülibrahimoğlu ile hareket ettiği iddianamede aktarılan ve Gülibrahimoğlu ile birçok para transferi yaptığı ifade edilen tutuklu sanık Ahmet Güldü savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 32. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Ahmet Güldü hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, suç örgütü yöneticisi firari Murat Gülibrahimoğlu ile hareket ettiği belirtilmişti. Sanık Güldü'nün firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile birçok para transferi yaptığı, haksız olarak elde ettiği kazancı sahte fatura yöntemiyle akladığı ve örgüte haksız kazanç sağladığı iddianamede açıklamıştı. Güldü'nün firari Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine sahte faturalar düzenlediği, piyasadan sahte faturalar temin ederek Gülibrahimoğlu'na yardım ettiği iddianamede ifade edilmişti. Sanık Güldü'nün örgüt hiyerarşisi içerisine dahil olmayıp örgüte yardım ettiği iddianamede aktarılmıştı.

"Murat Gülibrahimoğlu ile en son yurt dışına çıkmadan önce görüştüğümü samimiyet ile anlattım"

Tutuklu sanık Ahmet Güldü iddianamedeki suçlamalara karşı "Kuzey İstanbul şirketinde şartlarından dolayı çalışmaya başladım. Ben bu şirkette 10 yıl çalıştım. Yaptığım şey ofisboyluktur. Bankadan para çekmek, yatırmak gibi işlemler yaptım ama bunu aldığım talimatlar doğrultusunda yaptım. Adem Başer ve Murat Gülibrahimoğlu'ndan talimat almışlığım vardır. Benim görevim bana söylenen işleri yerine getirmektir. Benim Cebeci Maden Sahası ile ilgili hiçbir işten haberim yoktur. Cebeci Maden Sahası ile ilgili görevim ve yetkim olmamıştır. Bana telefon geldi ifade vermem istendi ben de kendi rızamla giderek ifademi verdim. Çektiğim ve yatırdığım paralar hakkında bana soru yöneltilmedi. Murat Gülibrahimoğlu ile en son yurt dışına çıkmadan önce görüştüğümü samimiyet ile anlattım. Sonra görüşmedim. Para çekme, yatırma gibi faaliyetler işimin bir parçasıydı. Bu paraların toplam tutarını bilmem mümkün değildir. Ben tutuklandığımda gerçekten çok şaşırdım bir emekçi olarak" şeklinde savunma yaptı.

"Verilen talimatları yerine getirdim"

Sanık Güldü savunmasının devamında, "Murat Gülibrahimoğlu ile aramdaki ilişki işçi işveren ilişkisidir. Ben iş yerinde bana verilen görevleri yerine getiren emekçi bir insanım. Murat Gülibrahimoğlu'nun örgüt üyesi olduğunu anlamam mümkün değildir. Gülibrahimoğlu'nun örgüt üyesi olabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Benim görev ve sorumluluk alanım ile iddianamedeki suçlamalar arasında somut bir bağ kurmak mümkün değildir. Murat Gülibrahimoğlu ile aramızda para transferi olduğuna dair evraklar var iddianamede. Sadece banka kayıtlarına bakılarak değerlendirme yapılması mümkün değildir. Para hareketlerinin gerçek nedeninin ispatlanması amacıyla başvuruda bulunduk. Bu belgeler incelendiğinde kalem kalem fiş fiş mevcuttur. Para transferleri ya da banka hareketlerinden yola çıkarak benim örgüte para aktardığım iddiası doğru değildir. Bu paraların suçtan kaynaklandığı mümkün olmadığı gibi bunları bildiğim ve gizlediğime dair somut delil de yoktur. İddianamede örgüt üyesi olduğum ve bilerek isteyerek yardım ettiğim söylenmektedir. Benim böyle bir iradem olduğunu gösteren somut bir delil yoktur. Bir çalışanın işini yapması örgüte yardım etme isteği taşıdığını göstermez. Ben sadece bana söylenen işi yapan bir çalışanım. Nakit çekim işlerinin tek başıma benim aleyhime değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Ben uzun yıllar çalıştım zaman zaman bankadan para çekip teslim etmiş olmam size normal gelmiyor mu? Ben kendim için bunu yapmadım. Verilen talimatları yerine getirdim. Ben bu işleri kayyum döneminde de yaptım. Kayyumdaki üst yetkili kişiler bana 'şuradan çek alınacak' dediğinde gittim aldım. Benim işleyişim ile alakalı bir değişiklik olmadı. Eğer tutuklanmasaydım belki hala kayyum ile çalışıyor olacaktım. Beni düşürdükleri durum bu. Tahliyemi talep ediyorum başkanım açıkçası" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise sanık Güldü'ye soru sormak için söz aldı. İmamoğlu ardından "Tutukluluk incelemesi sonrası bir takım gerginlikler yaşandı. Bu da duruşmayı sekteye uğratıyor. Burada insanlar sadece beyan ile tutuklu. Bizim canımızın yanmasını sizin anlamanız gerektiğini düşünüyorum. Savunmasını yapıyor insanlar neye göre yapıyor? Beyana göre. Ben Ahmet Güldü kardeşimi tanımıyorum ama örgüt üyesi. "Ahmet Güldü sen böyle bir örgütten haberdar mısın?" sorusunu sordu. Sanık Güldü soruya "hayır değilim" şeklinde cevap verdi. Duruşmaya sanık avukatının savunmasının ardından öğle arası verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı