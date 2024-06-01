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Ekmek bıçaklı vahşet! Eve köpek getirdiği için kavga ettiği oğlunu öldürdü

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İzmir'de 21 yaşındaki Ahmet D., eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı babası M.D. tarafından ekmek bıçağıyla öldürüldü. Olay sonrası kaçan baba, bir kahvehanenin tuvaletinde yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan olayda bir baba, eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı 21 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan, bir kahvehanenin tuvaletinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI

Olay, öğlen saatlerinde Aktepe Mahallesi 132 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu Ahmet D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

21 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

CİNAYET SONRASI KAHVEHANEYE GİTTİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti. Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Kavga Ekmek Baba Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (5)

Hakan Celik:

Baba var , bir de şam babası var

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Doğa Yiğit:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

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Tolga Babacan:

Cok yazik Kim kasten kendi canina kiyar

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Kadir Tokay:

Sen nasıl bir mahlukatsın? İnsan oğlunu nasıl öldürür?

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Ütopik Yorumcu:

allah rahmet eylesin bir ömür vicdan azabı çekersin

8
0
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