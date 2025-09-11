Ekmek alıp evine dönen yaşlı adama motosiklet çarptı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Hisar Mahallesi Şehit İsa Kiriş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketten ekmek aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki Hasan T.'ye, O.K. (31) idaresindeki 70 ACS 323 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak kanlar içinde kalırken, motosikletin sürücüsü de yere düşerek yaralandı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın marketten elindeki ekmek poşetiyle çıkması ve yaya geçidinden geçtiği esnada kendisine motosikletin çarptığı anlar görülüyor.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, motosiklet sürücüsünün hafif yaralı olduğu bilgi edinildi. Kaza yerinde olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN