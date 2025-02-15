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Ekip aracı kullanan kadın polis memuru suçlulara göz açtırmıyor

Ekip aracı kullanan kadın polis memuru suçlulara göz açtırmıyor
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Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki yıldır görevli olan bir kadın polis memuru ekip aracı kullanarak gelen ihbarlara gidiyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki yıldır görevli olan bir kadın polis memuru ekip aracı kullanarak gelen ihbarlara gidiyor. İşinin gerektirdiği her alanda bulunmaktan son derece gururlu olduğunu belirten kadın polis memuru, görevini severek yaptığını söyledi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Denizevleri Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Polis Memuru Tuğba Aksungur, ihbarlara giderken ekip aracını kendi sürüyor. Olaylara hızla intikal eden kadın polis memuru, suçlulara göz açtırmıyor. Kadın polis memuru, genellikle erkeklerin tercih ettiği polis ekip araçlarını kendi kullanarak, suçlulara karşı hızlı ve etkili bir şekilde mücadele ediyor. İhbarlara giderken, kadın bir sürücünün nadir olması nedeniyle vatandaşlar Aksungur'a hayranlıkla bakıyor. Kendisine yönelen bu gurur dolu bakışları gördüğünü ve işini severek yaptığını söyleyen Aksungur, mesleğinin her alanında bulunmaktan büyük gurur duyduğunu ve aracı kullanırken mutlu olduğunu belirtti.

"Biz kadınlar olarak her yerdeyiz"

36 yaşındaki Polis Memuru Tuğba Aksungur, "Meslek hayatımın 8. yılı içerisindeyim. İlk görev yerim Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da çevik kuvvet, valilik özel kalem sekretarya ve ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı bayan devriye ekibinde görev aldım. Ardından Samsun'a atandım. 2 yılı aşkındır Samsun'da görev yapmaktayım. İşimi severek yapıyorum. Bu üniformayı üzerime giydiğim her gün sanki ilk gün işe başlamış gibi o gururla, heyecanla mesaime gidiyorum. Konfüçyüs'ün şöyle bir sözü var: 'Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız.' Ben de işimi severek yapanlardanım. İşimizi severek yapmamızda, çalışma arkadaşlarımızla uyumumuz ve amirlerimizin bize göstermiş olduğu özverinin de büyük bir etkisi var" dedi.

"Hemcinslerim bana gururla bakıyor"

Ekip otosunu severek kullandığını ifade eden Aksungur, "Ekip otosuna kullanmam, Diyarbakır'da kadın devriye ekibinde çalışmamdan geliyor. Diyarbakır'da KADES konularına, kadınları ilgilendiren herhangi anonslara gidiyorduk. Daha sonra buraya geldiğim zaman mahkeme talimat evrakları konusu gereği adrese çıkmamız ya da bir şahsı araştırmamız gerektiği zaman ekiple dışarıya çıkıyordum. Ekiple dışarıya çıktığımda vatandaşlarımızın, halkımızın, beni gördüğü zamanki tepkisi, dönüp tekrar bakmaları beni mutlu etti. Vatandaşlarımız, erkeklerin olduğu bir alanda kadınları gördükleri zaman aslında bununla gururlanıyorlar ve mutlu oluyorlar. Ben ekip aracı kullanırken çocukların, hemcinslerimin bana gururla baktıklarını görüyorum, hissediyorum. Aracı kullanırken de mutlu oluyorum. İşimin gerektirdiği her alanda bulunmaktan son derece gururluyum. Biz kadınlar olarak her yerdeyiz. Kadınların gücünü göstermek adına her yerde de görev alıyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün şu sözüyle noktalamak istiyorum: 'Ey Türk kadını. Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere çıkmaya layıksın' " diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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