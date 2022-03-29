İki aile arasında silahlı, sopalı kavga! 1'i ağır 9 kişi yaralandı - Haberler

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İki aile arasında silahlı, sopalı kavga! 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Zeytinburnu'nda boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta boşanma aşamasında olan Ramazan S. ile Evin S.'nin aileleri arasında kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silahların da kullanıldığı kavgada Hasan S., Ramazan S., Muhammet Nesim S., Abdulkadir S., İsmail S, ve Veysel B., Hüseyin B., Azat B., Yakup B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

İki aile arasında silahlı sopalı kavga! 1'i ağır 9 kişi yaralandı

"5-6 EL SİLAH DA PATLADI"

Olay yerinde silah, fişek, 3 bıçak, 2 sopa ele geçirildi. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu, Silah, DHA, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

dünya fani ölüm ani, kimseye kalmayacak bir dünya için bu kadar fazla mücadele etmek ahmaklıktır.

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