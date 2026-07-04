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Ehliyetsiz, plakasız ve şase numarası kazınmış motosikleti kullanan sürücüye 88 bin 500 liralık ceza

Ehliyetsiz, plakasız ve şase numarası kazınmış motosikleti kullanan sürücüye 88 bin 500 liralık ceza
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerince durdurulan plakasız motosikletin şase ve motor numaralarının kazındığı, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye toplam 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, ehliyetsiz olarak plakasız motosiklet kullanan ve motosikletinin şase ile motor numaralarının kazındığı belirlenen sürücüye 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2026 günü saat 20.00 sıralarında Büyükşehsuvar Bey Mahallesi Alay Kavşağı önünde plakasız motosikletle seyir halinde bulunan bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kontrollerde motosikletin plakasız olduğu, şase ve motor numaralarının kazınmış bulunduğu, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi. T.P. isimli şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, motosiklet trafik ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri tarafından sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 88 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Olayla ilgili işlemler devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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