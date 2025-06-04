Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı: 95 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı: 95 Bin TL Ceza
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Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Polisten Kaçamadı: 95 Bin TL Ceza
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Çorum'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı ve 95 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçamadı: 95 bin TL ceza kesildi

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 95 bin 724 lira para cezası uygulandı.

Olay, Söğütlüevler Mahallesi 58. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. idaresindeki 19 ACH 472 plakalı araç, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu araç, Söğütlüevler 58. Sokak'ta durduruldu.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 1.00 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. A.U.'ya, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve alkollü araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerden toplam 95 bin 724 TL idari para cezası kesildi. Araç ise çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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