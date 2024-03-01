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Ehliyetsiz Traktör Sürücüsü Polisten Kaçtı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen traktör sürücüsünün polis ekiplerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye 44 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede denetim yapan polis ekipleri bir traktör sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yakaladığı sürücü E.Ç'ye (18) ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 44 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri ile traktör sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde iki polis aracının kovaladığı traktör sürücü, bir arsaya girip yaptığı menevralarla ekiplerden kaçmaya çalışıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Turgutlu Manisa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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