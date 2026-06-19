Büyükçekmece'de abart egzoz kullanan ehliyetsiz sürücüye 266 bin lira ceza

İstanbul Büyükçekmece'de abart egzoz kullanan ehliyetsiz sürücüye toplamda 266 bin lira ceza uygulandı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen devriye sırasında abart egzoz kullanan lüks bir otomobil sürücüsü durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyeti de olmadığı ortaya çıktı. Şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve abart egzoz kullanmaktan toplamda 266 bin lira ceza para cezası uygulanırken araç ise ekiplerce bağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı