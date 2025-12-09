Haberler

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 33 bin 271 TL ceza

Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 33 bin 271 TL ceza aldı. Sürücü, araçtan attığı bir paketten sonra teslim oldu.

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye, çeşitli trafik kuralları ihlalinden 33 bin 271 TL ceza uygulandı.

Olay, Çevreyolu Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S. idaresindeki 35 PCS 08 plakalı Tofaş marka otomobil, polisin Zafer Mahallesi ara sokaklarında 'Dur' ihtarlarına uymayarak kaçmaya başladı. Süratli bir şekilde polislerden kaçan şahıs daha sonra çevreyoluna çıktı. Ankara istikametine kaçmayı sürdüren sürücü, araçtan attığı paket ardından yaklaşık 500 metre sonra durup teslim oldu. Polis ekiplerince şahsın paket attığı arazide arama yapıldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere karakola götürülürken, çeşitli trafik ihlallerinden ehliyetsizsürücüye toplamda 33 bin 271 TL idari para cezası uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan aracın arka camındaki "Üşüdüysen gençliğimi yakayım" yazısı dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
