Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz bir sürücü, kontrolü kaybederek yaya halindeki bir kadına çarptı. Kadın, hastaneye kaldırılırken sürücüye ehliyetsizliğinden 18 bin 677 TL ceza kesildi.
Tekirdağ Çorlu'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı yaya halindeki kadın yaralandı.
Kaza, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 2. Sokak'ta meydana geldi. N.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu K.K. isimli yayaya çarptı.
Ayağında kırık var
Kaza sonrası yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağında kırık olduğu öğrenilen K.K. tedavi altına alındı.
Trafik polisi ekiplerince yapılan kontrollerde, kazaya karışan otomobil sürücüsü N.K.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. N.K.'ye ehliyetsizlikten 18 bin 677 TL para cezası kesildi.
Polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ