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Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı! 37 bin lira ceza

Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza yaptı! 37 bin lira ceza
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Nevşehir'de polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle önce korkuluklara, ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Yapılan inceleme sonucunda ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 37 bin TL para cezası kesildi.

Nevşehir'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücüsü M.E.Ç., otomobiliyle önce korkuluklara daha sonra park halindeki otomobile çarptı.

Nevşehir'in Merkez ilçeye bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde, polisin 'dur' ihtarına uymayan M.E.Ç., yönetimindeki otomobille kaçmaya başladı.

OTOMOBİLLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Polisin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden M.E.Ç., Milli İrade Caddesi'ndeki bir AVM'nin otoparkındaki korkuluklara, ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan N.O. ile S.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

37 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen M.E.Ç.'ye 37 bin TL para cezası uygulandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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