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Ehliyetsiz Sürücü, Otomobiliyle Su Kanalına Uçtu

Ehliyetsiz Sürücü, Otomobiliyle Su Kanalına Uçtu
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Tokat'ta ehliyetsiz sürücü Mehmet Emin C. (16), direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle Behzat Deresi'ne düştü. Kazada hafif yaralanan genç sürücü, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü otomobiliyle kanala uçtu

TOKAT - Tokat'ta kullandığı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden ehliyetsiz sürücü su kanalına düştü. Sürücü kazada hafif yaralandı.

Tokat Behzat Bulvarı Gülbaharhatun Mahallesi'nde, 60 ACV 251 plakalı Opel marka otomobili kullanan Mehmet Emin C. (16), direksiyon hakimiyetini kaybederek Behzat Deresi'ne düştü. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen genç sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayı duyan sürücünün yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Ekiplerce sudan çıkarılan araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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