Ehliyetsiz Sürücü Maske ile Plakasını Kapatınca Yakalandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, plakasını maske ile kapatan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 19 bin 396 lira idari para cezası uygulandı ve motosiklet trafikten men edildi.
Nevşehir'de plakasını maske ile kapatarak trafikte ilerleyen ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, Ürgüp ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devriye gezen trafik ekipleri, plakasını maske ile kapatan bir motosiklet gördü. Motosiklet sürücüsünün önünü kesen polis ekipleri, sürücüyü kaçmak isterken yakaladı. Yapılan sorgulamasında sürücü A.A.'nın ehliyetinin olmadığı ve kullandığı motosikletin de sigortasının olmadığı anlaşıldı. Sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 396 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa