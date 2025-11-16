Haberler

Ehliyetsiz Sürücü Kovalamacada Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü, kovalamaca sonucunda kaza yaparak yakalandı. Sürücüye birçok cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 16 R 6190 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polisi görünce dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler sürücünün peşine düştü. Sürücü İnegöl'den Bursa istikametine hızla kaçmaya devam etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, manevra yapınca kontrolden çıkan araç refüje çarpıp durdu. Ekipler sürücüyü araçtan inip kaçarken yakaladı. Babasının aracını habersiz alan sürücü Arda Y.(16)'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, dur ihtarına uyumamaktan, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeden 9 bin 267 TL, araç sahibine ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
