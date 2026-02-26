Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzeri Yıldız Petrol mevkiinde meydana geldi. Marmaracık istikametine seyreden karton yüklü bir elektrikli bisiklet, şerit değiştirdiği esnada, aynı yönde seyreden B.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Yol kenarına savrulan elektrikli bisikletin sürücüsü, başına aldığı darbeyle kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan adam, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kimliği henüz belirlenemeyen bisiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan otomobil sürücüsü B.B., Yeşiltepe Sağlık Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı