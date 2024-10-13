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Ehliyetsiz Sürücü Bursa'da Kız Çarpıp Tutuklandı

Ehliyetsiz Sürücü Bursa'da Kız Çarpıp Tutuklandı
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Bursa'da 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarpıp ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü Efe Ş. tutuklandı. Olay sonrası kaçan sürücü, polise teslim olduktan sonra mahkemece tutuklandı.

Bursa'da 16 yaşındaki kıza çarpıp ağır yaralayan, önce olay yerinden kaçıp daha sonra polise teslim olan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Olay, 9 Eylül 2024 tarihinde Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), iddiaya göre kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Genç sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Çevredekiler yaralı kızın yardımına koşarken, 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra karakola giderek teslim olan Efe Ş., savcılık kararı ile denetimli olarak serbest bırakılınca, hastane önünde umutla bekleyişini sürdüren ailenin adeta acısı katlandı.

Ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Efe Ş., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçu ile tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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