Avcılar'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil apartmanın bahçesine uçtu: 2 yaralı

Güncelleme:
İstanbul Avcılar'da ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybederek apartman bahçesine uçarak bir evin camına çarptığı kazada iki kişi hafif yaralandı. Olay sonrası ambulans, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil apartman bahçesine uçarak bir evin camına çarptı. Olayda araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşandı. Sokağa girmek için manevra yapan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Kaan A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil demirlerini kırarak bahçeye düşen otomobil, dairenin camına çarptı.

Kaza sonrası bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın camına çarparak hasar verdiği dairenin sahibi Kenan Garipli, "Arabayı cocuk kullanıyordu. Ehliyeti olmadığı için ayarlayamadı. Demiri kırdı, gaza basmaya devam etti ve aşağı devrildi. Bizim cama girdi. Evde bomba patladı zannettik. Çocuğu içinden çıkardılar. 'Anne, anne' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Haberler.com
