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Ehliyetsiz Motosikletli, Polisi Ezdi: Güvenlik Kamerasında Dehşet Anları

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, trafik polisini ezerek yaraladı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Ehliyetsiz motosikletli kendisini durdurmak isteyen polisi ezdi

Dehşet anları güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ters yönde seyreden motosiklet sürücüsü, uygulama sırasında kendisini durdurmak isteyen trafik polisini ezdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sebze Pazarı Sokak üzerinde yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yücel K., ters yönden gelen ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü R.Y.'yi durdurmak istedi. Sürücü R.Y., trafik polisini fark edince motosikletiyle hızlanarak üzerine sürdü. Polis memuru, motosikletin çarpmasıyla birlikte yere düşerek savruldu. Bunun üzerine sürücü R.Y. de kazanın etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek polis memurunun üzerine düştü. Polis memurunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Ekip arkadaşlarının yardımına koştuğu Yücel K., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Yücel K.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsü R.Y. ise ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa

Motosiklet Zonguldak Politika Güvenlik 3-sayfa trafik Ereğli Hukuk Polis

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