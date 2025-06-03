Ehliyetsiz Kadın Kamyonu Çalıp Kaza Yaptı

Ehliyetsiz Kadın Kamyonu Çalıp Kaza Yaptı
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Ehliyetsiz Kadın Kamyonu Çalıp Kaza Yaptı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz bir kadın, park halindeki kamyonu çalıp kaza yaptı. Olay yerinde aracın sahibi tarafından yakalanan kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında polise teslim edildi.

Çaldığı kamyonla kaza yapan kadın suçüstü böyle yakalandı

"Sen bu kamyonu hangi cesaretle çaldın ? Ehliyetin de yok"

BURSA - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde park halindeki bir kamyonu çalan kadın şüpheli, çaldığı araçla çok geçmeden kaza yaptı. Araç sahibi ve çevredekilerin kamyonun içinde yakaladığı şüpheli yaşadığı şok üzerine konuşamazken, çevredekiler "Sen nasıl cesaret edip kamyonu çaldın, ehliyetin de yok" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz kadın, sokak üzerinde park halindeki kamyonun içine girerek aracı çalıştırdı ve uzaklaşmaya başladı. Kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kadın, olay yerine gelen kamyon sahibi tarafından araç içinde yakalandı.

Kamyon sahibi, yaşadığı şokun ardından kadına, "Sen nasıl bu aracı çalıyorsun!" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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