Eskişehir'de 200 bin TL ceza yazılan sürücü: 'Ağabey, ne olursun yapma ya'

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimde, ehliyetine daha önceden el konulduğu belirlenen bir sürücüye 200 bin TL ceza yazıldı. Sürücü, "Ağabey, ne olursun yapma ya" diyerek polise feryat etti.

Edinilen bilgilere göre, Sazova Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Araç ve sürücüler ekipler tarafından tek tek kontrol edilirken, eksiklik ve kusur tespit edilen araçlar ile sürücüler hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. N.A. isimli şahsın idaresindeki 26 NA 922 plakalı hafif ticari araç da polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha önceden ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücüye 200 bin TL ceza yazıldı. Cezanın miktarını duyunca büyük bir üzüntü yaşayan sürücü, "Ağabey, ne olursun yapma ya" diyerek polise feryat etti. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından N.A. aracın yolcu koltuğuna otururken, yanındaki kadın şahıs şoförlüğü devraldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı