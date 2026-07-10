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Yapay zekalı sınav sahteciliğine 6 ilde operasyon: 20 gözaltı

Yapay zekalı sınav sahteciliğine 6 ilde operasyon: 20 gözaltı
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Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ehliyet sınavlarında yapay zeka kullanarak usulsüzlük yaptığı iddia edilen 20 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Kayseri merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında maddi menfaat karşılığında sürücü belgesi sahibi olmak isteyen kursiyer şüphelilerin, yapay zeka uygulamaları ile kursiyere benzeyecek şekilde ortaya çıkarılan ortak fotoğrafları Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarında kullanılarak e-sınav ve uygulama sınavlarında sürücü belgesi almaya hak kazandıkları tespit edildi. Çalışmaların ardından 6 ilde yapılan operasyonlarda yakalanan M.K. (33), H.H. (44), G.Y. (43), Ö.Ç. (26), M.Ö. (33), O.K. (37), A.Ç. (47), M.K. (50), M.Y. (34), A.K. (34), A.A. (38), A.Ç. (37), S.A. (29), Ö.Ç. (40) ve F.K. (47) hakkında 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan M.K. (52), O.Ç. (46), F.A. (58), R.T. (44) ve R.A. (60) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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