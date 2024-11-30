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Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniği ile Yakalanan Aday Polisi Uyardı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücü sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan bir aday, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Sınav merkezinde yapılan üst aramasında kopya düzeneği tespit edilerek, aday emniyete götürüldü.

Ehliyet sınavında kopya düzeneği ile yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücü sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan aday, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, e-sınav merkezinde sürücü belgesi sınavı yapıldı. Sınav öncesinde polis ekipleri, adayların üst aramasını gerçekleştirerek salona aldı. El dedektörü ile yapılan kontrol sırasında bir adayın üzerinde kopya düzeneği tespit edildi. Ekiplere haber verilmesi ile sınav merkezine polis sevk edildi. Ekipler, kopya düzeneğini alarak şahsın ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Olayı gerçekleştiren aday hakkında polis ekiplerince işlem başlatıldı.

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniği ile Yakalanan Aday Polisi Uyardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET ALBAYRAK - 3.Sayfa
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