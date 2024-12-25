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Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan 3 Kişi Gözaltına Alındı

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Malatya'da ehliyet sınavına giren 2 sürücü adayı, üzerlerine kurdurdukları özel dinleme cihazlarıyla kopya çekmeye çalışırken yakalandı. Düzeneği temin eden 1 kişi de gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında özel düzenekli kopyaya gözaltı

MALATYA - Malatya'da girdikleri ehliyet sınavında üzerlerine iletişim düzeneği kurdurdukları ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi ile düzeneği temin ettiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı'nda kulağına "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirerek kopya çektikleri tespit edilen 2 sürücü adayı ile düzeneği temin ettiği tespit edilen 1 şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramalarında 3 adet kulak içi kulaklık, 2 adet uzaktan bağlantı sağlayan wifi cihazı, 2 adet kamera, 1 adet akıllı cep telefonu ve 1 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan 3 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
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