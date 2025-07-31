Eğribel Tüneli'nde Motosiklet Kazası: 2 Ölü

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Eğribel Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından adli tahkikat başlatıldı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan Eğribel Tüneli'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Şebinkarahisar ilçesine bağlı Asacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Eğribel Tüneli içerisinde akşam saat 21.00 sıralarında Şebinkarahisar'dan Giresun istikametine seyir halinde olan 06 CKJ 743 plakalı motosikletin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosiklet yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çarparak devrildi. Meydana gelen kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Erdem Ç.'nin (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Gökhan T. (34) ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli tahkikat başlatılmıştır. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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