Madendeki patlamayla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları sonrası Emniyet harekete geçti! 12 isim tespit edildi

Bartın'da dün akşam meydana gelen ve 28 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Provokatif paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır." denildi.

Bartın'da dün akşam saatlerinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. 28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağında içeride mahsur kalan 15 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi. Patlamanın yaşandığı maden ocağı önünde biriken kalabalık ise içeriden gelecek güzel haberleri bekliyor.

EGM HAREKETE GEÇTİ

Ülke gündemine oturan olay sonrası sosyal medyada da konuya ilişkin birçok paylaşım yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Amasra'daki maden faciasına ilişkin 'kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlara' soruşturma başlatıldığını açıkladı. Buna göre paylaşımlarla ilgili 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını duyuruldu.

12 KİŞİ İÇİN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 14.10.2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 12 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, adli işlemlere başlanmıştır."