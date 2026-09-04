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EGM’den araç alım-satımında vatandaşlara kapora dolandırıcılığı uyarısı

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EGM, noter gibi davranıp kapora ve dosya masrafı adı altında para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı; güvenli ödemenin sadece noterlikte yapıldığını hatırlatarak, şüpheli durumda 112'nin aranmasını istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım-satım işlemleri öncesinde 'kapora, dosya masrafı veya güvenli ödeme bedeli' adı altında para talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

EGM tarafından yapılan uyarıda, noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini kesinlikle talep etmediği belirtildi. Araç alım-satım işlemlerinde kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi"nin yalnızca noterliklerde gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Vatandaşların, araç alım-satımı öncesinde kendisini noter veya noter çalışanı olarak tanıtan ve çeşitli gerekçelerle para talep eden kişilere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak durumun bildirilmesi istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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