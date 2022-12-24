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Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü Alkollü eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç tabanca ile göğsünden vurularak öldü.

Eğlence mekanından çıkartılınca dehşet saçtı: 1 ölü

Alkollü eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de alkollü bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç tabanca ile göğsünden vurularak öldü. Çevredekiler tarafından darp edilen şüpheli ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü eğlence mekanında oturan Onur Ö. ve arkadaşları, çevrelerine rahatsızlık verdikleri gerekçesi ile işletmeciler tarafından dışarı çıkarıldı. Daha sonra aracıyla mekanın önüne geldiği iddia edilen 28 yaşındaki Onur Ö., elindeki tabanca ile içeri girdi. Etrafa ateş eden Onur Ö.'ye engel olmaya çalışan işletme personeli 21 yaşındaki Egemen Rahmi Demircioğlu, göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan 21 yaşındaki genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demircioğlu'nun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Şüpheli Onur Ö. ise çevredekilerin darp etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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