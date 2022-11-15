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Eğlence mekanındaki cinayetin şüphelisi 17 kişi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Eğlence mekanındaki cinayetin şüphelisi 17 kişi adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de bir eğlence mekanında 1 kişinin ölümüyle ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı ve tüfekli kavga sonucu gözaltına alınan 3'ü kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir eğlence mekanında 1 kişinin ölümüyle ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı ve tüfekli kavga sonucu gözaltına alınan 3'ü kadın 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında çalışanlar ile müşteriler arasında 2 gün önce çıkan tüfekli ve bıçaklı kavga sonucu 29 yaşındaki Uğur Çolak hayatını kaybederken, Enes A. (27), Engin T. (30), Melikhan G. (24) ve Ömer Y. (22) bıçakla, Buket A. (22) ise tüfekle yaralandı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 17 şüpheli, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uğur Çolak Eskişehir kavga 3. Sayfa Haberler

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