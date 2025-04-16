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Eğitim Uçağı Tarlaya Zorunlu İniş Yaptı

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Bursa'da bir eğitim uçağı, teknik sebeplerle tarlaya zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Tek başına uçan öğrenci pilot Ozan Aydoğan'ın sağlık durumu iyi, olayda yaralanan ya da kaybolan yok.

Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tek başına uçuş yapan öğrenci pilot uçağı tarlaya indirdi

BURSA - Bursa'da Yenişehir Havalimanı'ndan kalkış yapan bir eğitim uçağı, teknik sebeplerle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Arka dikmesi kırılan uçakta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Tek başına uçan öğrenci pilotun tarlaya acil iniş yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Havalimanı'nda faaliyet gösteren Tcucl çağrı adlı Fenix'e ait a210 tipi ultra light uçak öğrenci uçuşu sırasında Subaşı Köyü Tepebaşı mevkiinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçağın arka dikmesi kırılırken, ilk belirlemelere göre yaralı ve kayıp olmadığı bildirildi.

AFAD, Jandarma ve 112 ekipleri seferber olurken, Bursa Valisi Erol Ayyıldız da gelişmeleri yakından takip etti.

Uçağın öğrenci pilotu Ozan Aydoğan'ın teknik nedenden dolayı araziye acil iniş yaptığı, kendisinin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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