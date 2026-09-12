Eğitim öğretim yılı öncesi Gökçeada’da değerlendirme

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçede yürütülecek çalışmaların ele alındığı geniş kapsamlı Eğitim Değerlendirme ve Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ile ilçede görev yapan okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Toplantıda; Gökçeada genelindeki okulların eğitim öğretim yılına hazırlık durumları, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla alınacak okul ve çevre güvenliği tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon, eğitim ortamlarının fiziki şartları ve 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kaymakam Osman Acar, eğitimde başarının yalnızca akademik sonuçlarla sınırlı olmadığını; öğrencilerin güvenli, nitelikli ve çağın gereklerine uygun eğitim ortamlarında yetişmelerinin temel öncelik olduğunu ifade etti. Gökçeada'nın sahip olduğu imkanların doğru planlama, güçlü kurumlar arası iş birliği ve vizyoner eğitim politikalarıyla daha ileriye taşınacağını belirten Kaymakam Acar, Gökçeada'yı eğitim ve öğretimde örnek gösterilen ilçelerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Toplantı, okul yöneticilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmaların planlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı