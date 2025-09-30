Haberler

Eğirdir'de Trafik Denetimlerinde İşçi Servislerine Ceza

Eğirdir'de Trafik Denetimlerinde İşçi Servislerine Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma trafik timleri, yol kontrol uygulaması sırasında kurallara uymayan 2 işçi servis aracına toplamda 2 bin 944 TL idari para cezası kesildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında, kurallara uymadığı tespit edilen 2 işçi servis aracına toplam 2 bin 944 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma trafik timleri, bugün sabah saatlerinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. 07.00 ile 08.00 saatleri arasında Isparta-Eğirdir-Antalya kara yolu üzerindeki Balkırı köyü yol ayrımında yapılan denetimlerde, sürücülerin evrakları ve taşıma kurallarına uygunlukları kontrol edildi. Uygulama kapsamında 5 işçi servisi ve 4 okul servisi denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 işçi servis aracına toplam 2 bin 944 TL idari para cezası kesildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.