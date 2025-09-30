Eğirdir'de Trafik Denetimlerinde İşçi Servislerine Ceza

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında, kurallara uymadığı tespit edilen 2 işçi servis aracına toplam 2 bin 944 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma trafik timleri, bugün sabah saatlerinde yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. 07.00 ile 08.00 saatleri arasında Isparta-Eğirdir-Antalya kara yolu üzerindeki Balkırı köyü yol ayrımında yapılan denetimlerde, sürücülerin evrakları ve taşıma kurallarına uygunlukları kontrol edildi. Uygulama kapsamında 5 işçi servisi ve 4 okul servisi denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 işçi servis aracına toplam 2 bin 944 TL idari para cezası kesildi. - ISPARTA