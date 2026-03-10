Haberler

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yola savruldu: 1 yaralı

Isparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet yola savruldu: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Umut Ç. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sürüş hakimiyeti kaybedilen motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Ç. idaresindeki 32 AAJ 655 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürüş hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Umut Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı

Deprem olan ile Naci Görür'den korkutan uyarı
Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı! Beynine pıhtı mı attı?

Rıza Baba'nın son sağlık durumunu doktoru açıkladı
İBB davasında eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı: Hangi çantayla para? Bir tane delil gösterin

Eski CHP'li milletvekili aylık gelirini açıkladı
Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı

Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı