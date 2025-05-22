Eğirdir'de Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrüsü Hayatını Kaybetti

Eğirdir'de Motosiklet Kazası: Bir Lise Öğrüsü Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Yavuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Hüseyin B. ağır yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu savrulan iki kişiden 17 yaşındaki lise öğrencisi olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü ise yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesi Deliktaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. yönetimindeki 42 BBF 253 plakalı motosiklet, belde çıkışında sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Hüseyin B. ile arkasında yolcu olarak bulunan Muhammed Yavuz yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Muhammed Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin B. ise ilk olarak Eğirdir Devlet Hastanesi'ne, ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yavuz'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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