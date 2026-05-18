Haberler

Eğirdir'de bayram öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim

Eğirdir'de bayram öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta Eğirdir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğine karşı denetimler artırıldı. Yol kontrol noktalarında kurbanlık hayvan taşıyan araçlar, sağlık durumu ve belgeler yönünden tek tek inceleniyor. Belgesiz sevklere izin verilmiyor, denetimler bayram boyunca sürecek.

Isparta Eğirdir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğine karşı denetimler artırıldı. İlçe genelinde yol kontrol noktalarında kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek inceleniyor.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince artan hayvan hareketliliği nedeniyle denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Salgın hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan sevklerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve vatandaşların sağlıklı hayvansal gıdaya güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı kontroller yapılıyor. Denetimlerde ekipler, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle koordineli şekilde yol kontrol noktalarında görev alıyor. Kurbanlık hayvan taşıyan araçlar durdurularak hayvanların sağlık durumu, sevk belgeleri ve taşıma şartları detaylı şekilde inceleniyor.

Belgesiz hayvan sevkine geçit yok, denetimler bayram boyunca sürecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sevklerinde gerekli belgelerin eksiksiz bulundurulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yurt içi sevklerde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nce düzenlenen "Veteriner Sağlık Raporu"nun zorunlu olduğu belirtilirken, il içi sevklerde büyükbaş hayvanlar için "pasaport", küçükbaş hayvanlar için ise "nakil belgesi" bulundurulması gerektiği ifade edildi. Ekipler, belgesiz ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin hem hayvan hem de halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek üretici ve yetiştiricilerin kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini bildirdi. Kurban Bayramı boyunca denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı

Boğazların düğümlendiği an

Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Partili vekilden sürpriz istifa kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı

Tutuklanması sonrası AK Partili isimden manidar paylaşım