Eğirdir'de bayram öncesi hayvan sevklerine sıkı denetim

Isparta Eğirdir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan hareketliliğine karşı denetimler artırıldı. İlçe genelinde yol kontrol noktalarında kurbanlık hayvan taşıyan araçlar tek tek inceleniyor.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince artan hayvan hareketliliği nedeniyle denetim faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Salgın hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, hayvan sevklerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve vatandaşların sağlıklı hayvansal gıdaya güvenli şekilde ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde kapsamlı kontroller yapılıyor. Denetimlerde ekipler, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle koordineli şekilde yol kontrol noktalarında görev alıyor. Kurbanlık hayvan taşıyan araçlar durdurularak hayvanların sağlık durumu, sevk belgeleri ve taşıma şartları detaylı şekilde inceleniyor.

Belgesiz hayvan sevkine geçit yok, denetimler bayram boyunca sürecek

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sevklerinde gerekli belgelerin eksiksiz bulundurulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Yurt içi sevklerde İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nce düzenlenen "Veteriner Sağlık Raporu"nun zorunlu olduğu belirtilirken, il içi sevklerde büyükbaş hayvanlar için "pasaport", küçükbaş hayvanlar için ise "nakil belgesi" bulundurulması gerektiği ifade edildi. Ekipler, belgesiz ve kontrolsüz hayvan hareketlerinin hem hayvan hem de halk sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekerek üretici ve yetiştiricilerin kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini bildirdi. Kurban Bayramı boyunca denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi. - ISPARTA

