Eğirdir'de Kaybolan Yaşlı Adam 3 Gün Sonra Bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 gün önce kaybolan ve bölgedeki bir çoban tarafından bulunan yaşlı adam, ekipler tarafından mahsur kaldığı dağdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamı bulan çoban Müslahattin Kuş, "Ayak izlerini takip ederken adamı ormanın içinde buldum. Bulduğumda durumu gayet iyiydi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 75 yaşındaki Hurşit Yıldırım, Oluklacı Tepesi civarında kayboldu. Cumartesi sabahından bu yana kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyordu. Yıldırım'ın bulunması için bölgede kriz masası oluşturuldu. AFAD, Isparta Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando, AFAD gönüllüleri, arama ve kurtarma dernekleri, iz takip köpekleri, dron ve sivil vatandaşlardan oluşan yaklaşık 55 kişilik ekip görev yaptı. Bugün sabah saatlerinde bölgede çobanlık yapan bir vatandaş tarafından Yıldırım bulundu. Çobanın telefonuyla yakınlarına ulaşan yaşlı adam, yerini Eğirdir Arama Kurtarma üyesi Abdurrahman Sinap anlattı. Sabah saatlerinde yeri tespit edilen Yıldırım, 6 saat sonrasında ekipler tarafından mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Sedye ile dağdan indirilen Yıldırım, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Bulduğumda durumu gayet iyiydi"

Hurşit Yılmaz'ı ayak izlerinden bulan çoban Müslahattin Kuş, "Ben buradan çıktım. Adamın ayak izlerini fark ettim. Ayak izlerini takip ederken adamı ormanın içinde buldum. Bulduğumda durumu gayet iyiydi. Ben şimdi tekrardan çıkarak halat götüreceğim" şeklinde konuştu. - ISPARTA