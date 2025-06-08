Eğirdir'de Jandarma'dan Boğulma Vakalarına Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti

Eğirdir'de Jandarma'dan Boğulma Vakalarına Karşı Bilinçlendirme Faaliyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirerek önlem almayı amaçlayan bir faaliyet gerçekleştirdi. Yüzme bilmeyenlerin suya girmemesi ve çocukların gözetim altında tutulması gerektiği vurgulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde jandarma ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki köy yolları ve vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlarda suda boğulma vakalarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yaz aylarında artış gösteren boğulma olaylarına karşı alınacak önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verilirken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Jandarma ekipleri, özellikle yüzme bilmeyen kişilerin gölet, baraj ve akarsu gibi alanlara girmemesi gerektiğini, çocukların ise mutlaka gözetim altında tutulmasının önemini vurguladı. Ayrıca, muhtemel boğulma vakalarında yapılması gereken müdahaleler hakkında da vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla benzer bilinçlendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini duyurdu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.