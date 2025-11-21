Haberler

Eğirdir'de İki Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Güncelleme:
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. 38 yaşındaki sürücü yaralanırken, dorsedeki traktör ve sondaj malzemeleri yola savruldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sanayi Kavşağı'nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 38 yaşındaki sürücü yaralanırken, dorsedeki traktör ve sondaj malzemeleri yola savruldu.

Eğirdir ilçesi Sanayi Kavşağı'nda iki tırın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç. (38) yönetimindeki 32 PP 132 plakalı tır ile Oktay B. (47) idaresindeki 68 KR 539 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Süleyman Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle tırın dorsesinde bulunan traktör ve sondaj malzemeleri yola savruldu. Trafik bir süre aksarken, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
