Üye Girişi
Haberler

Eğirdir'de Çevreyi Rahatsız Eden Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, abartılı egzoz sebebiyle çevreyi rahatsız eden bir motosiklet sürücüsüne bin 506 TL para cezası uygulandı. Ayrıca, muayeneleri olmayan 2 otomobile de toplam 3 bin 12 TL ceza kesildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimde çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne bin 506 TL para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik ekipleri tarafından gece saatlerinde denetin gerçekleştirildi. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince Seydim Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, abartılı egzoz sebebiyle çevreyi rahatsız eden 32 AEP 692 plakalı motosiklet sürücüsüne bin 506 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin ayrıca, muayeneleri olmayan 2 otomobile de toplam 3 bin 12 TL ceza uyguladığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Isparta Eğirdir trafik Çevre Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title