Eğirdir'de Çevreyi Rahatsız Eden Motosiklet Sürücüsüne Para Cezası

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimde çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsüne bin 506 TL para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde trafik ekipleri tarafından gece saatlerinde denetin gerçekleştirildi. Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince Seydim Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, abartılı egzoz sebebiyle çevreyi rahatsız eden 32 AEP 692 plakalı motosiklet sürücüsüne bin 506 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin ayrıca, muayeneleri olmayan 2 otomobile de toplam 3 bin 12 TL ceza uyguladığı bildirildi. - ISPARTA