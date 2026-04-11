Haberler

Manisa'da traktör devrildi: 3 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, sürücü ve iki yakınının hayatını kaybetmesi mahallede büyük üzüntü yarattı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eğimli arazide kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkiinde meydana geldi. Eğimli arazide seyir halinde olan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Mehmet Gökçen (72) ile araçta bulunan eşi Emine Gökçen (69) ve oğlu Rıfat Gökçen (41) hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesi, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Sürücü Mehmet Gökçen'in ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

