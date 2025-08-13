Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem denizin 56.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ege Denizi'nde Muğla Datça ilçesinin 66.22 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.39^da yaşanan depremin büyüklüğünün 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Deprem denizin 56.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

