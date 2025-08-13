Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla Datça ilçesinin 66.22 kilometre açıklarında deprem meydana geldi. AFAD, saat 20.39^da yaşanan depremin büyüklüğünün 4.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Deprem denizin 56.87 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa