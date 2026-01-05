Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi'nde bu gece saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Güney ve güneybatıdan esecek rüzgarın hızı 50-75 km/saat olarak tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde, rüzgarın güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Perşembe günü (08.01.2026) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa