Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

AYDIN - Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da yerin 6.69 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Aydın ve İzmir'de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.