Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuşadası Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
AYDIN - Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 08.26'da yerin 6.69 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem Aydın ve İzmir'de hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - 3. Sayfa